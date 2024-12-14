Месси в Fortnite: в известной компьютерной игре появился персонаж Лео

Аргентинский футболист теперь может стать героем игры.

В популярной многопользовательской онлайн-игре Fortnite появится новый "скин" героя, посвященный легендарному нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

При этом в игре будут доступны несколько разнообразных скинов из Лео.

В нынешнем сезоне Лео провел 22 матча в рамках МЛС, в которых забил 21 гол и отдал 11 ассистов.

Отметим, что недавно талант Манчестер Юнайтед в противостоянии "Месси или Роналду" избрал именно аргентинского форварда.

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