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Де Брюйне - о спаде Ман Сити: Надо усердно работать, а не придумывать оправданий

Бельгиец высказался о проблемах своей команды.
Вчера, 19:39

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился мыслями о временном спаде команды.

По словам бельгийца, в определенных матчах «горожане» могли побеждать, но им не везло.

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"Нужно принять ситуацию и то, что сейчас все идет так, как есть, но не искать оправданий и усердно работать, стараться выполнять свою работу и, надеюсь, совершенствоваться.

Были такие матчи, как с Борнмутом (1:2), где мы были плохие, были определенные моменты в матче с Тоттенхэмом (0:4), но были и моменты, когда мы играли хорошо, но не забивали голы.

То же самое было и с Ювентусом (0:2), мы могли выиграть со счетом 1:0 или 2:0. попытаться найти что-то, чтобы это изменить, но качество все еще с нами", - сказал Де Брюйне.

Отметим, что в эти минуты Ман Сити играет с Ман Юнайтед. Счет - 1:0 в пользу «голубых».

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Де Брюйне - о спаде Ман Сити: Надо усердно работать, а не придумывать оправданий
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