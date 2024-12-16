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Экс-футболист Арсенала - о Забарном: Игрок топ-уровня, он усилит любую команду АПЛ

Пол Мерсон похвалил Илью.
Сегодня, 12:59
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Бывший игрок Арсенала, а ныне телеэксперт канала Sky Sports Пол Мерсон, поделился своими впечатлениями об Илье Забарном.

По словам англичанина, у него нет никаких сомнений относительно того, что украинец летом покинет Борнмут. Мерсон уверен, что это произойдет именно летом, ведь такой трансфер трудно провернуть посреди сезона.

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"Забарный - футболист топ-уровня, и если им заинтересовался Тоттенхэм, то заинтересовались и другие клубы АПЛ. Это защитник невероятного уровня. Я имел возможность убедиться в этом воочию.

Это лишь его вторая полноценная кампания в чемпионате Англии, но у него уже есть необходимый опыт. Борнмут не будет препятствовать его уходу - они доказали, что придерживаются такого подхода на примере других сделок. Если есть предложение от клуба, который играет или будет играть в Лиге чемпионов, то трансфер можно осуществить.

Ньюкасл тоже может сделать предложение, они наблюдают. Я считаю, что Забарный уйдет из Борнмута, но зимой о таком трансфере сложно договориться. Он усилит любую команду чемпионата Англии. Илья сыграл уже более 40 матчей за сборную Украины.

Он разумно действует на футбольном поле, и я не сомневаюсь, что летом Забарный уйдет, то ли в «Тоттенхэм» или в другой более статусный клуб в Англии", - сказал Мерсон.

Отметим, сегодня Борнмут Забарного сыграет против Вест Хэма

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Илья Забарный

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