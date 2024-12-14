Тренер Забарного может продлить контракт с клубом

Английский Борнмут не собирается без боя отпускать свои главные активы. Это, в частности, касается и тренера «вишен» Андони Ираолы.

Как сообщает издание TBR Football, клуб еще до нового года предложит Ираоле новый долгосрочный контракт, поскольку, боится, что испанца захотят переманить другие клубы.

Точный срок действия нового возможного соглашения, как и финансовые детали пока остаются неизвестными. По действующему контракту Андони получает лишь 1 млн фунтов в евро, являясь самым низкооплачиваемым тренером АПЛ, договоренность действует до лета 2026 года.

Отметим, что с Ираолой в первом сезоне Борнмут набрал наибольшее количество очков в истории клуба (48 - прим.), а сейчас идет на восьмом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 балла и опережая прошлогодний график набора очков примерно на 13 пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что Забарный попал в команду недели топ-5 лиг.

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