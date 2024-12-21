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Милан нацелился на одноклубника Миколенко

Доминик Кальверт-Льюин может перебраться в стан «россонери».
Сегодня, 00:39

Итальянский Милан собирается усилиться линию атаки лидером Эвертона.

Как сообщает TeamTalk, «россонери» рассматривают подписание Доминика Кальверта-Льюина. Англичанин может перебраться в стан коллектива Паулу Фонсеки бесплатно, поскольку у него заканчивается контракт с мерсисайдцами.

Потенциальные детали возможного соглашения между игроком и клубом пока остаются неизвестными, однако, стоит отметить, что форвард сможет вести переговоры уже через 10 дней, за полгода до окончания контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан продлит контракт двух игроков основы.

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