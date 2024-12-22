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Салах установил уникальный рекорд АПЛ

Египтянин проводит безумный сезон.
Сегодня, 19:58
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В рамках 17-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле встречается с Ливерпулем.

В первом тайме матча Мохамед Салах отметился своим десятым ассистом в текущем сезоне чемпионата Англии.

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Таким образом, египтянин стал первым в истории АПЛ игроком, который забил 10+ голов и отдал 10+ ассистов до Рождества.

Во второй половине встречи Салах записал на свой счет еще и дубль. На момент написания новости счет 1:5.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Мохамед Салах

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