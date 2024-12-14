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Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма

Эндрю Робертсону стоит играть «чище».
Сегодня, 17:51
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

В рамках 16-го тура АПЛ Ливерпуль встречается с Фулхэмом.

Для мерсисайдцев матч начался ужасно. Сначала они пропустили после того, как Эндрю Робертсон нечаянно помешал Алиссону отбить удар Андреаса Перейры, а затем после «фола последней надежды» от того же Робертсона остались вдесятером.

Шотландец из-за своего удаления установил неприятное антидостижение. С момента его дебюта в стане «красных» только он дважды удалялся с поля, впервые это произошло в декабре 2021 года.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Ливерпуль уступает в счете - 0:1.

Напомним, ранее лидер Ливерпуля высказался о шансах Манчестер Сити вернуться в чемпионскую гонку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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