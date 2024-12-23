Арсенал предполагает, что Сака вернется не раньше весны

В Арсенале предполагают, что Букайо Сака может пропустить гораздо больше матчей, чем ожидалось, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее Микель Артета признался, что травма англичанина довольно тяжелая и он пропустит длительный срок.

Предполагается, что этот "длительный срок" составит минимум до конца февраля, а скорее даже до начала марта.

В ближайшее время Сака отправится на обследование к специалисту по такому типу травмам, чтобы узнать максимально точный диагноз и прогноз.

Но независимо от этого тренерский штаб Арсенала уже принял решение, что вингера стоит поберечь, так как это уже третья подобная травма Букайо в текущем сезоне.

Ранее также сообщалось, что Кристофер Нкунку намерен покинуть Челси.

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