Рома может продать конкурента Довбика

Эльдор Шомуродов не входит в планы нынешнего тренера римлян.

Итальянская Рома собирается продать одного из конкурентов Артема Довбыка.

Как сообщает Николо Скира, римский коллектив может покинуть Эльдор Шомуродов. Узбек не входит в планы Клаудио Раньери.

Шомуродов может покинуть столицу Италии уже в зимнее трансферное окно, но список претендентов на игрока неизвестен.

Отметим, что в тех матчах, где Довбик не мог играть на позиции центрфорварда выходил Пауло Дибала, а не Эльдор.

Напомним, ранее сообщалось, что одноклубник Довбика попал в топ-3 необычного рейтинга.

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