Мареска: Челси - не претендент на титул АПЛ, Ман Сити может вернуться в борьбу

Наставник лондонского клуба считает, что его команда не способна выиграть чемпионство в этом сезоне.

Наставник лондонского Челси Энцо Мареска в очередной раз высказался о возможной победе своей команды в АПЛ.

По словам итальянского специалиста, этот сезон команда должна потратить на улучшение своего уровня, а не на мысли о победе в чемпионате.

"Мы играем лучше того, что ожидали и набираем больше очков чем мы могли себе представить. Для нас главная цель - это посмотреть, как мы можем вывести весь коллектив на новый уровень.

Мы не будем бороться за титул. Я говорю это, потому что действительно так думаю, а не потому, что пытаюсь снять давление с себя и футболистов. Я бы хотел иметь такое давление. Я говорю, что мы еще не там, потому что это реальность для меня. Главное - это продолжать прогрессировать и побеждать.

Мы прошли почти 50% сезона, поэтому таблица отражает место команд и то, где они находятся. Ливерпуль отлично выступает с первого тура. Команда уже переживает такие моменты, это важно. Мы рады быть там, где мы есть на данный момент.

Я думаю, что Манчестер Сити, в конце концов, также вернутся в борьбу за титул АПЛ. Они переживают что-то, что, вероятно, никогда раньше не случалось. Они имеют новые травмы после каждого матча. Это очень плохая ситуация», - сказал Мареска.

Напомним, ранее Мареска прокомментировал решение Мудрика посетить вечер бокса Усик - Фьюри на фоне скандала о допинге.

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