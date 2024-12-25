Одноклубник Цыганкова попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед

Мигель Гутьеррес - один из ключевых вариантов для манкунианцев.

Защитник Жироны Мигель Гутьеррес может перейти в Манчестер Юнайтед, пишет Крис Винтерблум.

Журналист утверждает, что манкунианцы обязательно будут покупать левого защитника уже в зимнее трансферное окно.

Шоу и Маласия не выглядят убедительными вариантами, а постоянное жонглирование позициями Далота также не считается эффективным.

В условиях стесненного бюджета МЮ выделил для себя два ключевых варианта - покупка Гутьерреса или обратной выкуп Альваро Фернандеса. Оба варианта считаются экономически выгодными.

В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 24 матча, отличившись двумя голами и пятью передачами. Трансфермаркт оценнивает воспитанника Реала в 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Далот посвятил вечер перед Рождеством волонтерской работе.

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