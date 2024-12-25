iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Цыганкова попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед

Мигель Гутьеррес - один из ключевых вариантов для манкунианцев.
Сегодня, 12:33
Мигель Гутьеррес / Getty Images
Мигель Гутьеррес / Getty Images

Защитник Жироны Мигель Гутьеррес может перейти в Манчестер Юнайтед, пишет Крис Винтерблум.

Журналист утверждает, что манкунианцы обязательно будут покупать левого защитника уже в зимнее трансферное окно.

Шоу и Маласия не выглядят убедительными вариантами, а постоянное жонглирование позициями Далота также не считается эффективным.

В условиях стесненного бюджета МЮ выделил для себя два ключевых варианта - покупка Гутьерреса или обратной выкуп Альваро Фернандеса. Оба варианта считаются экономически выгодными.

В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 24 матча, отличившись двумя голами и пятью передачами. Трансфермаркт оценнивает воспитанника Реала в 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Далот посвятил вечер перед Рождеством волонтерской работе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Нападающий Шахтера посетил матч французского клуба, куда может перейти Нападающий Шахтера посетил матч французского клуба, куда может перейти
Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком
Барселона продолжает следить за ситуацией Нико Уильямса Барселона продолжает следить за ситуацией Нико Уильямса
Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Украина15:15
Нападающий Шахтера посетил матч французского клуба, куда может перейти
Бокс14:40
Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком
Европа14:28
Барселона продолжает следить за ситуацией Нико Уильямса
Европа14:15
Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала
Формула 113:52
Пристли: У Риккардо хватало таланта, чтобы стать чемпионом
Бокс13:50
"Он не был близок к нокауту": Красюк оценил реванш Усик - Фьюри
Бокс13:20
Атлас назвал причину, почему Усик лучший боксер эпохи
Европа13:15
Испанский клуб продлил контракт со своим 37-летним рекордсменом
Бокс12:50
Уоррен раскритиковал Дюбуа за дикий поступок по отношению к Усику
Европа12:33
Одноклубник Цыганкова попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK