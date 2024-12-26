Агент Антони прокомментировал слухи об уходе бразильца

Вингер Манчестер Юнайтед Антони вряд лди покинет клуб, об этом рассказал агент игрока Жуниор Педросо.

По его словам, клуб не сообщал ни ему, ни фуболисту, что намерен в скором времени избавиться от бразильца.

При этом агент отметил, что они готовы поработать над возможной арендой, так как у них есть предложения от других клубов. Однако первоочередная задача Антони - вернуться в основной состав МЮ.

"Да, многие клубы обращались к нам с предложением о переходе в январе. Команды хотели понять ситуацию, в которой находится футболист. Я могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

Манчестер Юнайтед не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не говорило нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.

Могу сказать, что будущее Антони тесно связано с интересами Манчестер Юнайтед. Если клуб сочтет хорошей идеей отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе поработаем над этим вариантом.

В противном случае Антони будет усердно работать над тем, чтобы вернуть себе место в составе и продемонстрировать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима", - цитирует агента GiveMeSport.

Ранее также сообщалось, что лидер Манчестер Сити заинтересовал турецкий гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!