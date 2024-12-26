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Агент Антони прокомментировал слухи об уходе бразильца

Манчестер Юнайтед не заинтересован в расставании с игроком.
Сегодня, 13:35
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони вряд лди покинет клуб, об этом рассказал агент игрока Жуниор Педросо.

По его словам, клуб не сообщал ни ему, ни фуболисту, что намерен в скором времени избавиться от бразильца.

При этом агент отметил, что они готовы поработать над возможной арендой, так как у них есть предложения от других клубов. Однако первоочередная задача Антони - вернуться в основной состав МЮ.

"Да, многие клубы обращались к нам с предложением о переходе в январе. Команды хотели понять ситуацию, в которой находится футболист. Я могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

Манчестер Юнайтед не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не говорило нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.

Могу сказать, что будущее Антони тесно связано с интересами Манчестер Юнайтед. Если клуб сочтет хорошей идеей отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе поработаем над этим вариантом.

В противном случае Антони будет усердно работать над тем, чтобы вернуть себе место в составе и продемонстрировать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима", - цитирует агента GiveMeSport.

Ранее также сообщалось, что лидер Манчестер Сити заинтересовал турецкий гранд.

 

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