Хавбек Барселоны может отправиться в Саудовскую Аравию

Агент Френки де Йонга начал собирать информацию о Саудовской Аравии, утверждает AS.

Как утверждает издание, Али Дурсун начал наводить справку о саудовской лиге. Однако пока все ограничилось лишь общими вопросами.

В частности агент узнавал разлчиные детали о повседневной жизни в арабской стране, а также изучал прогресс лиги.

Напомним, что контракт 27-летнего де Йонга заканчивается в 2026 году, и на текущий момент стороны никак не могут договориться о его продлении.

Ранее также сообщалось, что Реал начал кампанию по переименованию стадиона.

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