Реал начал по-новому называть домашнюю арену

В клубе, похоже, решили отказаться от имени экс-президента в названии стадиона.

Мадридский Реал начал мягкую кампанию по переименованию Сантьяго Бернабеу, пишет Marca.

Нынешняя домашняя арена Реала была открыта в 1947 году, а свое нынешнее название - имя тогдашнего президента клуба, она получила в 1955 году.

Сейчас испанское издание заметило, что клуб стал использовать в маркетинге и мерчендайзинге название Бернабеу, имя бывшего президента теперь не упоминается.

Также сообщается, что в клубе уже провели тесты с новым фасадом с обновленным названием. Тем не менее, пока клуб официально не объявлял о смене названия.

Вероятно, это связано с тем, что изменить имя стадиона можно только на собрании сосьос, которые пока еще не проводилось.

Ранее также сообщалось, что Реал не будет подписывать защитника Ливерпуля.

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