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Гвардиола: Рано или поздно Ман Сити вернется, я это знаю

Пеп уверен, что его команда еще покажет себя.
Сегодня, 14:39
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о спаде своей команды.

По словам специалиста, он уверен, что его подопечные покажут себя на 100% рано или поздно.

"Я никогда не был в такой ситуации, мы никогда не были в такой ситуации.

Проблема в том, что мы сделали экстраординарное - привычным. Люди поверили, что это нормально.

Я ожидал, что это произойдет рано или поздно, я не ожидал, что это будет длиться месяцами. В некоторых матчах мы побеждали 3:0 и не победили, мы побеждали Юнайтед за три минуты до конца и проиграли, поэтому, сейчас мы не сбалансированы, нам не хватает стабильности.

Я уверен, что мы вернемся, мы будем вспоминать это со словами: "Вау, что произошло". Но это произойдет только тогда, когда у нас будет состав. Я не хочу жаловаться, но трудно наблюдать за тем, что происходит каждые три дня, игра за игрой. У нас есть проблемы с очень важными игроками.

Это нормально, что люди в нас сомневаются. Люди смотрят в глаза фактам, раньше мы могли делать невероятное - сейчас нет. Мы вернемся, я не могу сказать когда, но это произойдет, солнце поднимется над нами. Мы ни разу в сезоне не тренировались составом, в котором были все доступные защитники. Игроки стареют, мы не такие быстрые, мы потеряли трех игроков, как Родри.

Несколько лет назад, когда мы выигрывали требл, квадрупл у нас был состав. Вы понимаете, состав со всеми доступными игроками, было 1-2 травмы. Сейчас это не так", - резюмировал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду прокомментировал проблемы Ман Сити

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