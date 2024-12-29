Гвардиола: Рано или поздно Ман Сити вернется, я это знаю
Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о спаде своей команды.
По словам специалиста, он уверен, что его подопечные покажут себя на 100% рано или поздно.
"Я никогда не был в такой ситуации, мы никогда не были в такой ситуации.
Проблема в том, что мы сделали экстраординарное - привычным. Люди поверили, что это нормально.
Я ожидал, что это произойдет рано или поздно, я не ожидал, что это будет длиться месяцами. В некоторых матчах мы побеждали 3:0 и не победили, мы побеждали Юнайтед за три минуты до конца и проиграли, поэтому, сейчас мы не сбалансированы, нам не хватает стабильности.
Я уверен, что мы вернемся, мы будем вспоминать это со словами: "Вау, что произошло". Но это произойдет только тогда, когда у нас будет состав. Я не хочу жаловаться, но трудно наблюдать за тем, что происходит каждые три дня, игра за игрой. У нас есть проблемы с очень важными игроками.
Это нормально, что люди в нас сомневаются. Люди смотрят в глаза фактам, раньше мы могли делать невероятное - сейчас нет. Мы вернемся, я не могу сказать когда, но это произойдет, солнце поднимется над нами. Мы ни разу в сезоне не тренировались составом, в котором были все доступные защитники. Игроки стареют, мы не такие быстрые, мы потеряли трех игроков, как Родри.
Несколько лет назад, когда мы выигрывали требл, квадрупл у нас был состав. Вы понимаете, состав со всеми доступными игроками, было 1-2 травмы. Сейчас это не так", - резюмировал Гвардиола.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду прокомментировал проблемы Ман Сити
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