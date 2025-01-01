Трансферное окно официально открылось, уже сделано трансферов почти на 100 млн евро

Зимнее трансферное окно традиционно начинается 1 января в большинстве стран.

Именно в этот день официально проходят те трансферы, о которых команды договорились в течение последних дней или даже месяцев.

К 13:00 первого дня нового года было оформлено уже 3'849 трансферов суммарно на 95,740 млн евро.

Только два перехода "стоили" более 10 млн евро, это переходы Диего Гомеса из Майами в Брайтон (13 млн) и 24-летнего форварда Паулиньо из Атлетико Минейро в Палмейрас за 18 млн евро.

Сюда же входит и трансфер Томера Йосефи, о котором вчера объявило житомирское Полесье.

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