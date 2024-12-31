Полесье объявило о подписании израильского полузащитника

Полесье официально сообщила о подписании полузащитника Томера Йосефи.

Житомирский клуб подписал трехлетний контракт с израильским футболистом.

Последним клубом Йосефи был Хапоэль Беер-Шева. За 22 матча в высшем дивизионе Израиля Томер забил семь голов и сделал три голевые передачи.

25-летний игрок провел четыре матча в Лиге Конференций, за которые забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Динамо рассматривает подписание ангольского форварда.

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