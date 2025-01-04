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Ман Сити намерен подписать одного из лучших игроков сезона Бундеслиги

"Горожане" интересуются Омаром Мармушем
Сегодня, 13:56
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Английский Манчестер Сити собирается усилить линию нападающего.

Как сообщает журналист FootMercato Санти Ауна, "горожане" готовы подписать нападающего Франкфурта Омара Мармуша. Египтянину предоставили предложение контракта и он выразил заинтересованность о переходе в английский клуб.

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Помимо этого, Мармуша хочет приобрести Арсенал, Тоттенхэм и Ливерпуль, однако, сам Омар готов перейти только к манкунианцам.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча, забив 18 голов и отдав 12 ассистов.

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