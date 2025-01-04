Ман Сити намерен подписать одного из лучших игроков сезона Бундеслиги
"Горожане" интересуются Омаром Мармушем
Английский Манчестер Сити собирается усилить линию нападающего.
Как сообщает журналист FootMercato Санти Ауна, "горожане" готовы подписать нападающего Франкфурта Омара Мармуша. Египтянину предоставили предложение контракта и он выразил заинтересованность о переходе в английский клуб.
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Помимо этого, Мармуша хочет приобрести Арсенал, Тоттенхэм и Ливерпуль, однако, сам Омар готов перейти только к манкунианцам.
В текущем сезоне форвард провел 24 матча, забив 18 голов и отдав 12 ассистов.
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