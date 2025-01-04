Ман Сити намерен подписать одного из лучших игроков сезона Бундеслиги

Английский Манчестер Сити собирается усилить линию нападающего.

Как сообщает журналист FootMercato Санти Ауна, "горожане" готовы подписать нападающего Франкфурта Омара Мармуша. Египтянину предоставили предложение контракта и он выразил заинтересованность о переходе в английский клуб.

Читай также: Силва: Манчестер Сити выбыл из чемпионской гонки

Помимо этого, Мармуша хочет приобрести Арсенал, Тоттенхэм и Ливерпуль, однако, сам Омар готов перейти только к манкунианцам.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча, забив 18 голов и отдав 12 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!