Салах: Я наслаждаюсь каждым моментом в Ливерпуле
Мохамед счастлив в стане "красных".
Вингер английского Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о том, какие эмоции у него вызывает о пребывании в стане мерсисайдцев.
По словам египтянина, он наслаждается любым мгновением в клубе, даже когда что-то не получается
«Невероятные ощущения. Я бы сказал, что наслаждаюсь каждым мгновением в этом клубе.
Даже когда мы боремся, я просто стараюсь думать: «Хорошо, просто наслаждайся моментом«, потому что такой опыт, возможно, никогда больше не повторится», - заявил Салах.
Напомним, ранее сообщалось, что Салах может уйти из Ливерпуля.
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