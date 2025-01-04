Салах: Я наслаждаюсь каждым моментом в Ливерпуле

Вингер английского Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о том, какие эмоции у него вызывает о пребывании в стане мерсисайдцев.

По словам египтянина, он наслаждается любым мгновением в клубе, даже когда что-то не получается

«Невероятные ощущения. Я бы сказал, что наслаждаюсь каждым мгновением в этом клубе.

Даже когда мы боремся, я просто стараюсь думать: «Хорошо, просто наслаждайся моментом«, потому что такой опыт, возможно, никогда больше не повторится», - заявил Салах.

Напомним, ранее сообщалось, что Салах может уйти из Ливерпуля.

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