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Шахтер разорвал аренду легионера

Бартол Франьич провел в стане "горняков"только полгода.
Сегодня, 15:59
Бартол Франьич / Getty Images
Бартол Франьич / Getty Images

Хорватьский опорный полузащитник Бартол Франьич не доиграет сезон за донецкий Шахтер.

Как сообщает пресс-служба Вольфсбурга, которому принадлежал Франьич, «горняки» разорвали аренду и Бартолу сразу нашли новую команду.

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Вторую часть сезона хорват проведет в аренде в родном Динамо Загреб, из которого и перешел в Вольфсбург несколько лет назад.

Отметим, что Франьич провел восемь матчей и забил 1 гол

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