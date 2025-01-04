Шахтер разорвал аренду легионера

Хорватьский опорный полузащитник Бартол Франьич не доиграет сезон за донецкий Шахтер.

Как сообщает пресс-служба Вольфсбурга, которому принадлежал Франьич, «горняки» разорвали аренду и Бартолу сразу нашли новую команду.

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Вторую часть сезона хорват проведет в аренде в родном Динамо Загреб, из которого и перешел в Вольфсбург несколько лет назад.

Отметим, что Франьич провел восемь матчей и забил 1 гол

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