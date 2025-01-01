Бразильский клуб отказался подписывать форварда Шахтера

Траоре не перейдет во Фламенго.

Нападающий Шахтера Лассина Траоре пока останется в команде.

Интерес к игроку проявлял бразильский Фламенго. Как сообщает Globo Esporte, клуб отказался подписывать Траоре.

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Руководство клуба считает, что не нужно подписывать форварда, ведь тот слишком часто травмируется.

Фламенго, вероятно, не будет вести переговоры с Шахтером.

В нынешнем сезоне нападающий провел за украинскую команду 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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