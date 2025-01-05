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Матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед под угрозой переноса

Энфилд засыпан снегом.
Сегодня, 11:43
Getty Images
Getty Images

Матч 20-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед может быть перенесен, пишет Daily Mail.

Метеорологическое бюро объявило в регионе желтый уровень опасности. Такой же был в декабре, когда был перенесен матч с Эвертоном.

В ближайшее время городской совет соберется на экстренное собрание, на котором и будет решено, проводить ли сегодняшний матч.

На фотографиях видно, что на Энфилде и в окресностях арены лежит слой снега. Городские службы с самого утра работают, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Ливерпуля.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов к Тоттенхэм подписал себе нового вратаря из Чехииподписанию нового вратаря[[/link_local].

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