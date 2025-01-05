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Одноклубник Забарного может перейти во французский клуб

Макс Ааронс близок к тому, чтобы перебраться в Лилль.
Сегодня, 17:31
Макс Ааронс / Getty Images
Макс Ааронс / Getty Images

Английский Борнмут вскоре может избавиться от одного из своих ненужных игроков.

Как сообщает The Sun, «вишни» могут отпустить Макса Ааронса в Лилль. Речь идет об аренде до конца сезона.

Ааронс не нужен Борнмуту, поскольку, пока является лишь третьим выбором на позицию правого защитника.

В текущем сезоне Макс отыграл лишь 3 матча, в которых провел на поле в сумме 85 минут.
Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут подписал вероятную замену Забарному

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Макс Ааронс

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