У клуба Сегунды украли подаренные Реалом футболки

Клуб Депортиво Минера был ограблен на собственном стадионе, пишет Cadena SER.

Напомним, накануне клуб уступил мадридскому Реалу, с которым встречался в рамках Кубка Испании.

Накануне матча игроки Депортиво попросили Реал о сувенирах, заказав у клуба футболки. Каждый игрок мог выбрать себе любой комплект желаемого игрока. Конечно же, большинство выбрали футболки Мбаппе.

Коробку с подарками оставили в раздевалке, однако получить свой сувенир успели лишь те, кто пришел вовремя, потому что спустя некоторое время коробка исчезла.

Нескольким игрокам пришлось взять те те футболки, что они заказывали, а остальные вовсе остались без сувениров.

Ранее также сообщалось, что Винисиус все же получил дисквалификацию.

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