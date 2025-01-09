Судаков и Трубин попали в топ-10 самых дорогих игроков не из топ-5 чемпионатов

Футбольная обсерватория CIES выпустила очередное исследование.

Портал опубликовал десятку самых дорогих игроков вне топ-5 лиг. Список ожидаемо возглавил Виктор Дьокереш из Спортинга, чью трансферную стоимость оценили в 74 млн евро.

Лишь на один миллион дешевле Саму Агехова также известный, как Саму Омородион из Порту, а замыкает тройку Виктор Осимхен, выступающий в аренде за Галатасарай, которого оценивают в 60 млн евро.

На пятом и шестом местах соответственно расположились Анатолий Трубин и Георгий Судаков со стоимостью в 54 и 51 млн евро.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин женился .

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