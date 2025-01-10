iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу

"Ириски" вернут своего легендарного тренера.
Вчера, 22:11

Английский Эвертон быстро нашел замену уволенному вчера Шону Дайчу.

Как сообщает The Athletic, «ириски» назначат на вакантный пост главного тренера Дэвида Мойеса. Для шотландца это будет второй приход в клуб.

Ранее 61-летний специалист возглавлял мерсисайдцев с 2012 по 2013 годы. Мойес был единственным тренером, который вывел Эвертон в Лигу чемпионов.

Последним местом работы Дэвида был Вест Хэм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд
Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана
Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open
Боруссия Дортмунд интересуется лидером Спортинга и одноклубником Ярмолюка Боруссия Дортмунд интересуется лидером Спортинга и одноклубником Ярмолюка
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоится мужской спринт
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд
Европа23:17
Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана
Теннис22:54
Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open
Европа22:11
Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу
Европа21:41
Боруссия Дортмунд интересуется лидером Спортинга и одноклубником Ярмолюка
Европа20:59
Арсенал отправил своего вингера в очередную аренду
Европа20:35
Талант Барселоны выразил желание покинуть клуб
Европа19:59
Мареска рассказал, кто из игроков Челси может покинуть клуб зимой
Киберспорт19:47
Легендарная киберспортивная организация подписала двух украинцев
Европа19:36
Мичел: Цыганков очень важен для Жироны. Его травмы - серьезная проблема для нас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK