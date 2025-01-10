Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу

Английский Эвертон быстро нашел замену уволенному вчера Шону Дайчу.

Как сообщает The Athletic, «ириски» назначат на вакантный пост главного тренера Дэвида Мойеса. Для шотландца это будет второй приход в клуб.

Ранее 61-летний специалист возглавлял мерсисайдцев с 2012 по 2013 годы. Мойес был единственным тренером, который вывел Эвертон в Лигу чемпионов.

Последним местом работы Дэвида был Вест Хэм.

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