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Гол Довбика спас Рому от поражения Болонье

Артем забил на последних минутах с пенальти.
Сегодня, 21:14
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 20-го тура Серии А Рома в гостях встретилась с Болоньей.

Команды выдали результативный футбол, но не смогли себе в актив победу.

Первый тайм выдался достаточно скучным, а вот во втором «голы посыпались» в обе стороны.

Сначала Алексис Салемакерс вывел «волков» вперед, но ему ответили Тайс Даллинга и Льюис Фергюсон.

Победный счет в пользу «россоблу» держался до заключительных секунд матча, но в концовке игры хозяева «привезли» себе пенальти и его реализовал Артем Довбик.

Болонья - Рома 2:2.

Голы: Даллинга, 61, Фергюсон. 65 - Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 

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