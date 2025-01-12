Гол Довбика спас Рому от поражения Болонье
Артем забил на последних минутах с пенальти.
В рамках 20-го тура Серии А Рома в гостях встретилась с Болоньей.
Команды выдали результативный футбол, но не смогли себе в актив победу.
Первый тайм выдался достаточно скучным, а вот во втором «голы посыпались» в обе стороны.
Сначала Алексис Салемакерс вывел «волков» вперед, но ему ответили Тайс Даллинга и Льюис Фергюсон.
Победный счет в пользу «россоблу» держался до заключительных секунд матча, но в концовке игры хозяева «привезли» себе пенальти и его реализовал Артем Довбик.
Болонья - Рома 2:2.
Голы: Даллинга, 61, Фергюсон. 65 - Салемакерс, 58, Довбик, 90+8
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