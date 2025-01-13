Ливерпуль может задействовать своего молодого таланта в сделке по одноклубнику Забарного

Английский Ливерпуль решил усилить линию нападения.

Как сообщает The Northern Echo, мерсисайдцы хотят подписать Антуана Семеньо. В сделку могут включить Бена Доака, который принадлежит «красным», однако играет за Мидлсбро.

Также отмечается, что даже с условием включения Доака это не будет прямой обмен игроками - Ливерпулю придется доплатить, правда, сколько именно остается неизвестным.

Напомним, ранее ISPORT определил трансферные потребности топ-клубов АПЛ. В этом материале наша редакция не обошла стороной Семеньо, но подобрала игроку другой клуб.

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