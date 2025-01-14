Неудачник финала Лиги чемпионов нашел клуб на родине

Бывший вратарь английского Ливерпуля Лорис Кариус будет выступать в чемпионате Германии.

Антигерой финала Лиги чемпионов 2017/18 трудоустроился во Второй Бундеслиге. Лорис Кариус подписал контракт с Шальке, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний голкипер заключил с гельзенкирхенцами договор до конца сезона. "Кобальтовым" немец достался бесплатно. Он был свободным агентом после завершения контракта с Ньюкаслом прошлым летом.

За два года в рядах "сорок" Кариус провел всего 2 матча. В частности, немецкий вратарь сыграл в финале Кубка английской лиги 2022/23 против МЮ. Тогда Ньюкасл уступил манкунианцам (0:2).

Карьера Кариуса ушла под откос после злосчастного решающего поединка главного еврокубка. Две голевые ошибки немца тогда позволили мадридскому Реалу завоевать трофей. Позже кипер играл за Бешикташ и берлинский Унион на правах аренды.

К слову, ранее РБ Лейпциг отказался от трансфера Окафора из-за проблем со здоровьем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!