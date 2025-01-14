iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неудачник финала Лиги чемпионов нашел клуб на родине

Бывший вратарь английского Ливерпуля Лорис Кариус будет выступать в чемпионате Германии.
Сегодня, 17:10
Лорис Кариус / Getty Images
Лорис Кариус / Getty Images

Антигерой финала Лиги чемпионов 2017/18 трудоустроился во Второй Бундеслиге. Лорис Кариус подписал контракт с Шальке, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний голкипер заключил с гельзенкирхенцами договор до конца сезона. "Кобальтовым" немец достался бесплатно. Он был свободным агентом после завершения контракта с Ньюкаслом прошлым летом.

За два года в рядах "сорок" Кариус провел всего 2 матча. В частности, немецкий вратарь сыграл в финале Кубка английской лиги 2022/23 против МЮ. Тогда Ньюкасл уступил манкунианцам (0:2).

Карьера Кариуса ушла под откос после злосчастного решающего поединка главного еврокубка. Две голевые ошибки немца тогда позволили мадридскому Реалу завоевать трофей. Позже кипер играл за Бешикташ и берлинский Унион на правах аренды.

К слову, ранее РБ Лейпциг отказался от трансфера Окафора из-за проблем со здоровьем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1 Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1
Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника
Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона
Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Формула 119:17
Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1
Украина19:09
Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника
Европа18:57
Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона
Бокс18:50
Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше
Киберспорт18:38
NaVi играют с NaVi Junior в финале квалификации PGL Wallachia Season 3: онлайн трансляция
Киберспорт18:35
NaVi Junior играют с NaVi в квалификации PGL Wallachia Season 3: онлайн трансляция
18:22
Экстра-лига по футзалу: Сокол победил Ураган, успехи ХИТ и Aurora
Европа18:10
Арсенал практически закрыл сделку по переходу еще одного испанского хавбека
Бокс18:02
"Слишком сильный для меня": Бетербиев отказался от боя с Усиком
Европа17:41
Неудавшаяся звезда Челси может вернуться в Бундеслигу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK