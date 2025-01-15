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Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити

20 специалистов пройдут обучение в системе английского клуба.
Сегодня, 14:31
Украинские тренеры отправились на стажировку в Манчестер Сити / УАФ
Украинские тренеры отправились на стажировку в Манчестер Сити / УАФ

Украинские тренеры на этой неделе начали стажировку в системе Манчестер Сити.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в рамках программы 20 украинских тренеров уже несколько дней проходят теоретическое и практическое обучение на базе "горожан", где тренируется первая команда клуба.

До программы стажировки был открыт отбор среди украинских тренеров. Заявку мог подать любой желающий. Отбирались кандидаты по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, В или А УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

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За эту неделю отобранные тренеры смогут погрузиться в современную футбольную философию Манчестер Сити, ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава.

Источник: УАФ

"Мы стремимся, чтобы украинские тренеры получали знания от лучших в мире. Эта стажировка - важный шаг в подготовке кадров, способных развивать наших юных футболистов и помогать им достигать международного уровня", - сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Отмечается, что стажировка стала возможной благодаря сотрудничеству между УАФ и Манчестер Сити, что было официально закреплено летом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити согласовал трансфер юного бразильского защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити уаф

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