Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити

Украинские тренеры на этой неделе начали стажировку в системе Манчестер Сити.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в рамках программы 20 украинских тренеров уже несколько дней проходят теоретическое и практическое обучение на базе "горожан", где тренируется первая команда клуба.

До программы стажировки был открыт отбор среди украинских тренеров. Заявку мог подать любой желающий. Отбирались кандидаты по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, В или А УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

Читай также: Манчестер Сити подпишет одного из лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне

За эту неделю отобранные тренеры смогут погрузиться в современную футбольную философию Манчестер Сити, ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава.

Источник: УАФ

"Мы стремимся, чтобы украинские тренеры получали знания от лучших в мире. Эта стажировка - важный шаг в подготовке кадров, способных развивать наших юных футболистов и помогать им достигать международного уровня", - сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Отмечается, что стажировка стала возможной благодаря сотрудничеству между УАФ и Манчестер Сити, что было официально закреплено летом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити согласовал трансфер юного бразильского защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!