Ювентус закрыл второй зимний трансфер

"Старая синьора" продолжила активную работу на трансферном рынке. Альберту Кошта сменил Виторию Гимарайнш на Ювентус, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний правый защитник заключил с туринцами контракт до лета 2029 года. Переход обошелся Юве ориентировочно в 13,8 млн евро. В составе команды Тьяго Мотты он будет выступать под 2-м номером.

Кошта только в нынешнем сезоне стал основным в родной команде. В общей сложности он провел 23 матча во всех турнирах за Виторию Гимарайнш, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи. Также он защищал цвета сборных Португалии U-18 и U-20.

Напомним, недавно Ювентус оформил аренду Коло Муани из Пари Сен-Жермен.

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