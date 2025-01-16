iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал и Ман Сити могут сделать обмен вингерами

Европейские топ-клубы близки к интересным трансферам.
Сегодня, 14:54
Родриго и Савиньо / Getty Images
Родриго и Савиньо / Getty Images

Мадридский Реал и Манчестер Сити заинтересованы в обмене своими игроками, об этом сообщает издание El Gol Digital.

Речь идет о двух бразильцах – Родриго из Реала и Савиньо из Манчестер Сити.

Однако, как говорит источник, сами футболисты не сильно заинтересованы в смене своего нынешнего клуба в ближайшее время.

Кроме того, этому обмену могут помешать ПСЖ, которые интересуются приобретением Савиньо и могут предложить "горожанам" большие деньги.

Напомним, что прошлой весной Родриго провел едва ли не лучший свой матч в карьере именно против Манчестер Сити, когда отличился безумным достижением..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Жанмонно победила в индивидуальной гонке в Рупольдинге, одна украинка набрала очки Жанмонно победила в индивидуальной гонке в Рупольдинге, одна украинка набрала очки
Наполи определился с альтернативой дорогому Гарначо Наполи определился с альтернативой дорогому Гарначо
"Это основа основ": любимая Конопли раскрыла семейные традиции супругов "Это основа основ": любимая Конопли раскрыла семейные традиции супругов
Три клуба интересуются арендой таланта Барселоны Три клуба интересуются арендой таланта Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с самой плохой командой АПЛ, Динамо проведет два спарринга
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Биатлон16:59
Жанмонно победила в индивидуальной гонке в Рупольдинге, одна украинка набрала очки
Европа16:52
Наполи определился с альтернативой дорогому Гарначо
Украина16:40
"Это основа основ": любимая Конопли раскрыла семейные традиции супругов
Европа16:15
Три клуба интересуются арендой таланта Барселоны
Европа15:56
Барселона вышла на правило "1 к 1" благодаря Камп Ноу: известны детали сделки
Киберспорт15:43
NaVi сыграют против "армян" на старте квалификации ESL One Raleigh 2025
Европа15:20
Бавария не смогла согласовать контракт с Дэвисом
Украина15:15
Календарь Динамо: онлайн-трансляция последнего спарринга перед Лигой Европы
Европа14:54
Реал и Ман Сити могут сделать обмен вингерами
НХЛ14:44
Баффало первым в истории НХЛ оформил шайбу без единого броска за период
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK