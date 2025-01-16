Реал и Ман Сити могут сделать обмен вингерами
Европейские топ-клубы близки к интересным трансферам.
Мадридский Реал и Манчестер Сити заинтересованы в обмене своими игроками, об этом сообщает издание El Gol Digital.
Речь идет о двух бразильцах – Родриго из Реала и Савиньо из Манчестер Сити.
Однако, как говорит источник, сами футболисты не сильно заинтересованы в смене своего нынешнего клуба в ближайшее время.
Кроме того, этому обмену могут помешать ПСЖ, которые интересуются приобретением Савиньо и могут предложить "горожанам" большие деньги.
Напомним, что прошлой весной Родриго провел едва ли не лучший свой матч в карьере именно против Манчестер Сити, когда отличился безумным достижением..
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!