Реал и Ман Сити могут сделать обмен вингерами

Мадридский Реал и Манчестер Сити заинтересованы в обмене своими игроками, об этом сообщает издание El Gol Digital.

Речь идет о двух бразильцах – Родриго из Реала и Савиньо из Манчестер Сити.

Однако, как говорит источник, сами футболисты не сильно заинтересованы в смене своего нынешнего клуба в ближайшее время.

Кроме того, этому обмену могут помешать ПСЖ, которые интересуются приобретением Савиньо и могут предложить "горожанам" большие деньги.

Напомним, что прошлой весной Родриго провел едва ли не лучший свой матч в карьере именно против Манчестер Сити, когда отличился безумным достижением..

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