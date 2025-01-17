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Немецкий топ-клуб подписал бельгийского таланта

РБ Лейпциг оформил полноценный трансфер Артура Вермеерена.
Сегодня, 14:14

Немецкий РБ Лейпциг оформил трансфер Артура Вермеерена из Атлетико Мадрид.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», аренда Веремеерена к «быкам» стала полноценным трансфером, поскольку, были достигнуты условия пункта об обязательном выкупе при определенном количестве матчей.

Сумма трансфера составила 20 млн евро. 19-летний полузащитник подписал 5-ти летний контракт.

В текущем сезоне бельгиец провел 22 матча, отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Вермеерен

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