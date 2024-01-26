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Атлетико подписал бельгийского таланта

Артур Вермеерен перешел в стан мадридцев.
Сегодня, 19:44
Артур Вермеерен / Getty Images
Артур Вермеерен / Getty Images

Мадридский Атлетико объявил о подписании бельгийского таланта.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, Артур Вермеерен перебрался в стан "матрасников". Сумма трансфера составила 18 млн евро + 2 млн "легкодостижимых бонусов" + 3 млн "сложнодостижимых бонусов". Также Антверпен получит 10% от последующей продажи.

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Контракт 18-летнего полузащитника с коллективом Диего Симеоне подписан на 6.5 лет. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

В первой половине сезона Вермеерен за действующих чемпионов Бельгии провел 32 матча, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Артур Вермеерен

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