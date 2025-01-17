Челси заинтересовался двумя талантливыми вингерами топ-клубов

Алехандро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенс попали на радары лондонцев.

Лондонский Челси ищет варианты для усиления линии атаки в январе, пишет Давид Орнштейн.

По информации журналиста, лондонцы начали наводить справки касательно доступности двух 20-летних вингеров.

Первый вариант - Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед. Аргентинца ранее пытался купить Наполи, однако Манкунианцы затребовали минимум 70 млн евро. Для Челси цена может быть еще выше.

Второй вариант чуть более доступный и реалистичный - Джейми Байно-Гиттенс из Боруссии. Англичанин проводит очень сильный сезон, Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник Ювентуса стал целью для Манчестер Сити.

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