iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси заинтересовался двумя талантливыми вингерами топ-клубов

Алехандро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенс попали на радары лондонцев.
Сегодня, 15:59
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Лондонский Челси ищет варианты для усиления линии атаки в январе, пишет Давид Орнштейн.

По информации журналиста, лондонцы начали наводить справки касательно доступности двух 20-летних вингеров.

Первый вариант - Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед. Аргентинца ранее пытался купить Наполи, однако Манкунианцы затребовали минимум 70 млн евро. Для Челси цена может быть еще выше.

Второй вариант чуть более доступный и реалистичный - Джейми Байно-Гиттенс из Боруссии. Англичанин проводит очень сильный сезон, Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник Ювентуса стал целью для Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси алехандро гарначо

Статьи по теме

Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека
Челси пытается подписать очередного молодого таланта Челси пытается подписать очередного молодого таланта
Конте хочет заменить Хвича звездой Манчестер Юнайтед Конте хочет заменить Хвича звездой Манчестер Юнайтед
Челси уничтожил аутсайдера четвертого дивизиона в Кубке Англии Челси уничтожил аутсайдера четвертого дивизиона в Кубке Англии
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Матч Ромы Довбика, Боруссия Дортмунд сыграет с Айнтрахтом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:24
"Соперники серьезные, но это приятный вызов": Пушич оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов
Формула 119:15
Руководство Нюрбургринга прокомментировало возвращение трассы в Формулу-1
Европа18:55
Милан вышел из переговоров по Рэшфорду
Украина18:48
"Я не такой, что уйдет просто так": Пушич озвучил окончательное решение по поводу своего будущего в Шахтере
Олимпийские виды18:30
Украинский серебряный призер Олимпиады подал документы на смену спортивного гражданства
Европа17:52
Бывший тренер Манчестер Юнайтед возглавил турецкий гранд
Футбол17:50
Клуб НФЛ проведет первую игру сезона на легендарной европейской арене
Европа17:20
Неймар: Мбаппе завидовал Месси после его прихода в ПСЖ
Биатлон16:57
Украина финишировала шестой в мужской эстафете в Рупольдинге
Украина16:44
Хавбек сборной Украины стал первым зимним новичком Вереса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK