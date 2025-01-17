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"Мы пытаемся помочь": Тренер Челси высказался о допинг-скандале Мудрика

Наставник команды в очередной раз поддержал украинского футболиста.
Сегодня, 20:59
Михаил Мудрик и Энцо Мареска / Getty Images
Михаил Мудрик и Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался о ситуации с украинским вингером Михаилом Мудриком, который ранее провалил тест на допинг.

По словам наставника "синих", в клубе поддерживают украинца, который был отстранен от футбола на время расследования, но пока новой информации по поводу этого дела нет.

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"У меня нет информации относительно пробы B. Клуб продолжает поддерживать Михаила. Мы контактируем с ним и пытаемся помочь всеми возможными способами.

Но никакой новой информации о сроках или пробе B у нас нет", - сказал Мареска на пресс-конференции.

Напомним, что Мудрик воспользуется услугами компании, которая ранее помогла другому звездному футболисту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси допинг Михаил Мудрик Энцо Мареска

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