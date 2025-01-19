"Я немного растерян": Анчелотти потроллил критиков Реала

Итальянец с юмором отреагировал на то, что его команда возглавила турнирную таблицу.

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти ответил критикам Реала, которые рассказывают о кризисе в команде и ищут замены итальянцу.

Легендарный специалист в шутливой манере указал гейтерам на место «сливочных» в турнирной таблице.

«Я немного растерян, потому что слышал, что мы ужасно играем в футбол, а то, что вижу - это Реал, который возглавляет таблицу. Я продолжу искать, где они ошиблись.

Сегодня мы показали целостную и сбалансированную игру, с большим количеством качества и настроя. Мы плохо начали, но это не изменило нашего подхода. Отличная форма Мбаппе очень нам помогает. Наша сегодняшняя работа была великолепной. Нам удалось найти правильный баланс, чтобы справляться и с удачными моментами, и со сложными.»

Итальянец также отметил хорошую организованность команды.

«Я не собираюсь говорить, что мы играем в лучший футбол, но мы и не играем так плохо. Команда хорошо организована. Иногда они играют лучше, иногда хуже. Иногда баланс есть, иногда его не хватает. Мы стараемся играть в футбол, который соответствует характеристикам моих игроков», - сказал Анчелотти.

Ранее победу над Лас-Пальмасом, которая вывела команду на первое место в турнирной таблице прокоментировал Килиан Мбаппе.

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