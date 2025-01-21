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Трубин "привез" себе забавный гол в матче с Барселоной

Анатолий допустил глупую ошибку.
Вчера, 23:41
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Бенфика встречается с Барселоной.

На 68-й минуте украинец Анатолий Трубин допустил ужасную ошибку, которая привела к голу в его ворота.

Трубин неудачно выбил мяч, попав в лицо Рафиньи, от которого мяч и влетел в сетку ворот Анатолия.

На момент написания новости счет в матче – 3:2.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бенфика Анатолий Трубин

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