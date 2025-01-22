Тен Гаг и экстренер Трубина: Боруссия Д определилась с возможными заменами Шахину

Боруссия Дортмунд определила претендентов на вакантный пост главного тренера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "шмели" рассматривают трех кандидатов, а именно: Нико Ковача, Рогера Шмидта и Эрика тен Гага.

Кандидатуры Ковача и Тен Гага обсуждается в кругах клуба, однако с нидерландцем переговоры пока не продвинулись.

Рогер Шмидт, по мнению руководства дортмундцев, является идеальным кандидатом, но считается, что его будет трудно убедить возглавить клуб уже.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахин высказался о своей отставке.

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