iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахин прокомментировал свою отставку из Боруссии Дортмунд

Турецкий специалист лаконично принял свою судьбу.
Сегодня, 11:13
Нури Шахин / Getty Images
Нури Шахин / Getty Images

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Боруссия проиграла Болонье, в связи с чем уволили Нури Шахина.

Турецкий специалист прокомментировал известие о своем увольнении лаконичными словами.

«К сожалению, мы не смогли реализовать спортивные амбиции Боруссии Дортмунд в этом сезоне по состоянию на текущий момент.

Я желаю этому невероятному клубу всего наилучшего», - заявил уже бывший главный тренер „шмелей“.

Напомним, что Боруссия Дортмунд впервые за 24 года проиграла 4 матча подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нури Шахин

Статьи по теме

Боруссия уволила Шахина после поражения Болоньи Боруссия уволила Шахина после поражения Болоньи
Матч против Болоньи может стать последним для Шахина в Боруссии Матч против Болоньи может стать последним для Шахина в Боруссии
Шахин - о матче с Реалом: Мы не можем просто стоять у своих ворот Шахин - о матче с Реалом: Мы не можем просто стоять у своих ворот
Экс-хавбек Реала и Боруссии Дортмунд Шахин завершил игровую карьеру Экс-хавбек Реала и Боруссии Дортмунд Шахин завершил игровую карьеру
Помочь журналистам

Видео

Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Реала и Жироны в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Европа13:37
Тен Гаг и экстренер Трубина: Боруссия Д определилась с возможными заменами Шахину
Европа13:05
Рома провела предварительные переговоры с наставником нидерландского гранда
Европа12:59
Клуб АПЛ хочет подписать игрока итальянского топ-клуба
Европа12:37
Безумный матч Бенфики и Барселоны установил необычное достижение
Европа12:30
Витинья - об уходе Мбаппе: ПСЖ стал лучше, как команда
Европа11:59
Сикан прилетел в Турцию и пообщался с журналистами перед официальным трансфером в Трабзонспор
Другие страны11:50
Экс-звезда Реала перешел в родной клуб Месси
Европа11:13
Шахин прокомментировал свою отставку из Боруссии Дортмунд
Европа11:10
Наполи сделал официальное предложение по вингеру Манчестер Юнайтед
Европа10:39
Боруссия Дортмунд впервые за более чем 20 лет проиграла 4 матча подряд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK