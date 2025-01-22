Шахин прокомментировал свою отставку из Боруссии Дортмунд

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Боруссия проиграла Болонье, в связи с чем уволили Нури Шахина.

Турецкий специалист прокомментировал известие о своем увольнении лаконичными словами.

«К сожалению, мы не смогли реализовать спортивные амбиции Боруссии Дортмунд в этом сезоне по состоянию на текущий момент.

Я желаю этому невероятному клубу всего наилучшего», - заявил уже бывший главный тренер „шмелей“.

Напомним, что Боруссия Дортмунд впервые за 24 года проиграла 4 матча подряд.

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