Матч против Болоньи может стать последним для Шахина в Боруссии

Главный тренер дортмундской Боруссии Нури Шахин может быть уволен уже на будущей неделе, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, руководство "шмелей" готово пойти на риск и сменить главного тренера посреди сезона.

Напомним, что в пяти последних матчах у Боруссии одна победа. После 18-ти туров команда Шахина идет на 10-м месте, отставая на 20 очков от лидирующей Баварии.

Главным кандидатом на замену Шахина является Эрик тен Хаг, который уже имеет неофициальную должность в клубе.

Однако также у клуба есть и более безопасный вариант. Летом за 7-8 млн евро можно будет подписать Ули Хеннесса из Штутгарта.

Ранее также стало известно, кто является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии.

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