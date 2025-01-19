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Матч против Болоньи может стать последним для Шахина в Боруссии

"Шмели" занимают 10-ю строчку в Бундеслиге.
Сегодня, 14:23
Нури Шахин / Getty Images
Нури Шахин / Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Нури Шахин может быть уволен уже на будущей неделе, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, руководство "шмелей" готово пойти на риск и сменить главного тренера посреди сезона.

Напомним, что в пяти последних матчах у Боруссии одна победа. После 18-ти туров команда Шахина идет на 10-м месте, отставая на 20 очков от лидирующей Баварии.

Главным кандидатом на замену Шахина является Эрик тен Хаг, который уже имеет неофициальную должность в клубе.

Однако также у клуба есть и более безопасный вариант. Летом за 7-8 млн евро можно будет подписать Ули Хеннесса из Штутгарта.

Ранее также стало известно, кто является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нури Шахин

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