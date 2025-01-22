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Боруссия уволила Шахина после поражения Болоньи

Команда и тренер узнали об этом сразу в отеле.
Сегодня, 10:19
Нури Шахин / Getty Images
Нури Шахин / Getty Images

Дортмундская Боруссия объявила об отставке Нури Шахина.

Напомним, что накануне "шмели" уступили Болонье на выезде, а в Бундеслиги команда и вовсе занимает 10-ю строчку.

По информации немецких источников, специалисту и команде объявили об отставке сразу же после матча, как только команда прибыла в отель.

36-летний Шахин возглавил команду минувшим летом. Под его руководством Боруссия провела 27 матчей, из которых выиграла лишь 12.

Ранее также наставник Бенфики раскритиковал судью в матче против Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Нури Шахин

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