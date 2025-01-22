Моуринью убедил защитника топ-клуба присоединится к Фенербахче

Милан Шкриньяр не сумел устоять перед доводами португальца.

Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр вскоре станет игроком Фенербахче, утверждает Николо Скира.

По информации инсайдера, словак дал добро на переход в турецкий клуб.

Также на Шкриньяра претендовал и Тоттенхэм, чье предложение было куда более привлекательным, однако в дело вмешался Жозе Моуринью.

Португалец сам позволнил Шкриньяру и убедил присоединится к турецкому клубу. Уже сегодня игрок должен прибыть в Стамбул для медосмотра.

Ранее также сообщалось, что Рома провела предварительные переговоры с возможным новым тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!