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Моуринью убедил защитника топ-клуба присоединится к Фенербахче

Милан Шкриньяр не сумел устоять перед доводами португальца.
Сегодня, 13:59
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр вскоре станет игроком Фенербахче, утверждает Николо Скира.

По информации инсайдера, словак дал добро на переход в турецкий клуб.

Также на Шкриньяра претендовал и Тоттенхэм, чье предложение было куда более привлекательным, однако в дело вмешался Жозе Моуринью.

Португалец сам позволнил Шкриньяру и убедил присоединится к турецкому клубу. Уже сегодня игрок должен прибыть в Стамбул для медосмотра.

Ранее также сообщалось, что Рома провела предварительные переговоры с возможным новым тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью Милан Шкриньяр

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