Моуринью убедил защитника топ-клуба присоединится к Фенербахче
Милан Шкриньяр не сумел устоять перед доводами португальца.
Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр вскоре станет игроком Фенербахче, утверждает Николо Скира.
По информации инсайдера, словак дал добро на переход в турецкий клуб.
Также на Шкриньяра претендовал и Тоттенхэм, чье предложение было куда более привлекательным, однако в дело вмешался Жозе Моуринью.
Португалец сам позволнил Шкриньяру и убедил присоединится к турецкому клубу. Уже сегодня игрок должен прибыть в Стамбул для медосмотра.
Ранее также сообщалось, что Рома провела предварительные переговоры с возможным новым тренером.
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