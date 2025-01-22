Костюк подвела индивидуальные итоги Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала собственное выступление на Australian Open.

По словам девушки, она не разочарована тем, что показала на кортах Австралии.

«Еще один год в Австралии. Первые турниры после повреждения не разочаровали.

Спасибо за ваши слова поддержки, а особенно хочу поблагодарить свою австралийско-украинскую семью. Идем дальше», - написала спортсменка в Instagram

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами Марты Костюк .

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