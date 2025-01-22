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Костюк подвела индивидуальные итоги Australian Open

Марта осталась довольна своим выступлением.
Сегодня, 15:24
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала собственное выступление на Australian Open.

По словам девушки, она не разочарована тем, что показала на кортах Австралии.

«Еще один год в Австралии. Первые турниры после повреждения не разочаровали.

Спасибо за ваши слова поддержки, а особенно хочу поблагодарить свою австралийско-украинскую семью. Идем дальше», - написала спортсменка в Instagram

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами Марты Костюк .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

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