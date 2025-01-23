Винисиус Жуниор впервые прокомментировал слухи об интересе из Саудовской Аравии

Бразилец назвал свой клуб, в котором будет выступать.

Вингер Реала Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о переходе в Саудовскую Аравию.

По словам 24-летнего бразильца, он намерен выступать только за мадридский Реал.

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"Мое будущее? Реал.

101 гол за клуб моей мечты. Я пришел ребенком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком в мире.

Благодарю всех моих товарищей за то, что помогли мне достичь этой цифры. Hala Madrid", - приводит слова Винисиуса Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне бразилец сыграл 26 матчей за Реал, в которых забил 16 голов и сделал десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Яремчук отказал аутсайдеру топ-чемпионата.

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