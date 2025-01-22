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Яремчук отказал аутсайдеру топ-чемпионата

Роман ждет "более амбициозный проект".
Сегодня, 14:54
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук отказался от трансфера в Венецию.

Как сообщает Europa Calcio, аутсайдер Серии А предлагал Яремчуку заменить Йоэля Похьянпало, который перейдет в Палермо, но Роман ждет предложения более амбициозных клубов.

Венеция хотела взять Яремчука в аренду с обязательным правом выкупа за 3-4 млн евро.

В текущем сезоне на счету форварда всего 2 гола за 265 минут в 15 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Сикан прилетел в Турцию на подписание контракта с Трабзонспором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

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