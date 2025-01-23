Официально: Манчестер Сити подписал звездного египтянина

Манчестер Сити официально объявили о приобретении Омара Мармуша из немецкого Айнтрахта.

25-летний египетский нападающий подписал соглашение с клубом, рассчитанное на четыре с половиной года, то есть до лета 2029 года.

По информации Transfermarkt, за египтянина "горожане" заплатили Айнтрахту 75 миллионов евро.

"Я с нетерпением жду, когда встречусь с другими игроками и покажу болельщикам Манчестер Сити, на что я способен", – делится первыми словами новичок официальный сайт Ман Сити.

В нынешнем сезоне Мармуш провел 26 матчей во всех турнирах за Айнтрахт, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

Напомним, что накануне Манчестер Сити провел матч Лиги эмпионов, в котором безвольно уступил ПСЖ. Обзор поединка доступен на ISPORT.

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