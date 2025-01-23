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Безумный камбек в обзоре матча ПСЖ - Манчестер Сити

Вашему вниманию видео лучших моментов центрального поединка седьмого тура Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:22
ПСЖ - Ман Сіті / Getty Images
ПСЖ - Ман Сіті / Getty Images

В седьмом туре Лиги чемпионов ПСЖ встречался с Манчестером Сити, на момент матча обе команды находились на грани вылета из зоны плей-офф.

После довольно печального первого тайма во втором Ман Сити быстро забил дважды, но сразу же получил ответные два гола от парижан.

Более того, ПСЖ ближе к концу матча вышел вперед, а на финише поединка установил забивший и четвертый гол в ворота Эдерсона.

Видео голов и обзор матча ПСЖ— Манчестер Сити:

ПСЖ—Манчестер Сити 4:2
Голы: Дембеле, 55, Баркола, 60, Невеш, 79, Рамуш, 90+4 - Грилиш, 50, Голланд, 53

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Руис (Заир-Эмери, 61), Феррейра, Невеш — Кан Ин (Дембеле, 46), Дуэ (Матиаш Рамуш, 62), Баркола

Манчестер Сити: Эдерсон - Нунеш (Стоунз, 78), Аканджи, Диаш (Льюис, 46), Гвардиол - Ковачич (Гюндоган, 69), Силва - Фоден, Де Брюйне (Макейте, 70), Савиньо (Грилиш, 4)

Предупреждение: Мендеш - Диаш

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ПСЖ

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