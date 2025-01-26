Голкипер Байера установил вторую самую длинную серию без поражений в Бундеслиге

Вратарь Байера Лукаш Градецки достиг невероятной отметки.

Финнский голкипер не проигрывает в рамках Бундеслиги уже 50 матчей. Накануне "фармацевты" сыграли вничью с РБ Лейпциг.

Последний раз Байер проигрывал с Градецки в составе в 34-м туре сезона 2022/23. С тех пор ни одного поражения.

Однако по этому показателю Градецки все еще не лидер, экс-защитник Баварии Джером Боатенг имеют серию без поражений, состоящую из 56 матчей.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл не намерен продавать своего лучшего форварда.

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