Голкипер Байера установил вторую самую длинную серию без поражений в Бундеслиге
Лукаш Градецки уступает только экс-защитнику Баварии.
Вратарь Байера Лукаш Градецки достиг невероятной отметки.
Финнский голкипер не проигрывает в рамках Бундеслиги уже 50 матчей. Накануне "фармацевты" сыграли вничью с РБ Лейпциг.
Последний раз Байер проигрывал с Градецки в составе в 34-м туре сезона 2022/23. С тех пор ни одного поражения.
Однако по этому показателю Градецки все еще не лидер, экс-защитник Баварии Джером Боатенг имеют серию без поражений, состоящую из 56 матчей.
Ранее также сообщалось, что Ньюкасл не намерен продавать своего лучшего форварда.
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