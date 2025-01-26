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Футбол

Экс-нападающий Ромы высказался об игре Довбика

Франческо Грациани уверен в классе Артема.
Вчера, 00:07
Getty Images
Getty Images

Бывший форвард сборной Италии и Ромы Франческо Грациани высказался об уровне игры Артема Довбыка.

По словам Грациани, Довбик зависим от игры команды.

«Он не из тех нападающих, которые сводят меня с ума. Но надо сказать, что такой форвард нуждается в поддержке команды. Он получает мяч раз в четверть часа, и это утомляет любого, вы рискуете впасть в депрессию.

Забитые им голы означают, что он знает, как это делать, он не идиот. У него есть много оправданий, например, постоянная смена тренеров, но он должен использовать это в свою пользу».

Также Франческо рассказал, что по его мнению может улучшить украинец.

«Он должен быть менее предсказуемым в штрафной площади, он должен стать более активным и мобильным. Но как и для остальной команды, это также проблема командной динамики: они должны больше обслуживать его», - резюмировал итальянец.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик обошел Заварова по голам в Серии А.

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